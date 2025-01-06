«Ак Барс» — «Авангард»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

Сегодня, 6 января, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Ак Барс» примет омский «Авангард». Встреча на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Состав «Ак Барса»:
Фото: ХК «Ак Барс»
Состав «Авангарда»:
Фото: ХК «Авангард»
На данный момент клуб из столицы Татарстана занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 52 очка после 39 матчей. Сибиряки идут на седьмой строчке Востока с 41 очком.
В нынешнем сезоне команды успели провести между собой только одну встречу, которая прошла 9 сентября в Омске. В том матче победа со счётом 4:1 досталась «Авангарду». «Ястребы» выиграли у «Ак Барса» в двух последних встречах в рамках КХЛ.