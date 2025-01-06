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«Ак Барс» — «Авангард»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

«Ак Барс» — «Авангард»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025
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Сегодня, 6 января, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Ак Барс» примет омский «Авангард». Встреча на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Состав «Ак Барса»:

Фото: ХК «Ак Барс»

Состав «Авангарда»:

Фото: ХК «Авангард»

На данный момент клуб из столицы Татарстана занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 52 очка после 39 матчей. Сибиряки идут на седьмой строчке Востока с 41 очком.

В нынешнем сезоне команды успели провести между собой только одну встречу, которая прошла 9 сентября в Омске. В том матче победа со счётом 4:1 досталась «Авангарду». «Ястребы» выиграли у «Ак Барса» в двух последних встречах в рамках КХЛ.

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