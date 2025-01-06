Дубль Летунова помог «Торпедо» взять реванш у минского «Динамо» за поражение два дня назад

В Минске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Динамо» потерпело поражение от нижегородского «Торпедо» со счётом 2:4.

Дублем в составе победителей отметился Максим Летунов. Ещё по шайбе забросили Евгений Свечников и Игорь Ларионов. У минчан голы забили Вадим Шипачёв и Егор Бориков.

Двумя результативными передачами в этой встрече отметился защитник автозаводцев Вячеслав Войнов.

«Торпедо» прервало серию из двух неудач кряду, набрало 44 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Зубры», в свою очередь, не смогли продлить победную серию из четырёх матчей, остались с 51 очком и идут шестыми на Западе.