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Дубль Летунова помог «Торпедо» взять реванш у минского «Динамо» за поражение два дня назад

Дубль Летунова помог «Торпедо» взять реванш у минского «Динамо» за поражение два дня назад
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В Минске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Динамо» потерпело поражение от нижегородского «Торпедо» со счётом 2:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2025, понедельник. 14:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Летунов (Атанасов, Войнов) – 10:47 (5x4)     0:2 Свечников (Войнов) – 31:45 (5x5)     1:2 Шипачёв (Гросс, Лайл) – 34:35 (5x4)     2:2 Бориков (Мелош) – 37:54 (5x5)     2:3 Летунов (Свечников, Бреус) – 42:55 (5x5)     2:4 Ларионов (Линч, Томпсон) – 59:12 (en)    

Дублем в составе победителей отметился Максим Летунов. Ещё по шайбе забросили Евгений Свечников и Игорь Ларионов. У минчан голы забили Вадим Шипачёв и Егор Бориков.

Двумя результативными передачами в этой встрече отметился защитник автозаводцев Вячеслав Войнов.

«Торпедо» прервало серию из двух неудач кряду, набрало 44 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Зубры», в свою очередь, не смогли продлить победную серию из четырёх матчей, остались с 51 очком и идут шестыми на Западе.

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