«Торпедо» выиграло девятый подряд выездной матч у минского «Динамо» в КХЛ
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В Минске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Динамо» потерпело поражение от нижегородского «Торпедо» со счётом 2:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2025, понедельник. 14:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Летунов (Атанасов, Войнов) – 10:47 (5x4) 0:2 Свечников (Войнов) – 31:45 (5x5) 1:2 Шипачёв (Гросс, Лайл) – 34:35 (5x4) 2:2 Бориков (Мелош) – 37:54 (5x5) 2:3 Летунов (Свечников, Бреус) – 42:55 (5x5) 2:4 Ларионов (Линч, Томпсон) – 59:12 (en)
Таким образом, эта победа стала уже девятой подряд для нижегородской команды в гостевых встречах с «зубрами». В последний раз минчане побеждали дома автозаводцев 12 ноября 2019 года (6:5 Б). При этом белорусский коллектив, в свою очередь, выиграл три последние встречи у волжан в Нижнем Новгороде.
Команда Игоря Ларионова прервала серию из двух неудач, набрала 44 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Зубры», в свою очередь, не смогли продлить победную серию из четырёх матчей, остались с 51 очком и идут шестыми на Западе.
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