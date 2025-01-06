«Торпедо» выиграло девятый подряд выездной матч у минского «Динамо» в КХЛ

В Минске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Динамо» потерпело поражение от нижегородского «Торпедо» со счётом 2:4.

Таким образом, эта победа стала уже девятой подряд для нижегородской команды в гостевых встречах с «зубрами». В последний раз минчане побеждали дома автозаводцев 12 ноября 2019 года (6:5 Б). При этом белорусский коллектив, в свою очередь, выиграл три последние встречи у волжан в Нижнем Новгороде.

Команда Игоря Ларионова прервала серию из двух неудач, набрала 44 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Зубры», в свою очередь, не смогли продлить победную серию из четырёх матчей, остались с 51 очком и идут шестыми на Западе.