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Защитник «Бостона» поделился ожиданиями от противостояния с Маршаном на Турнире 4-х наций

Защитник «Бостона» поделился ожиданиями от противостояния с Маршаном на Турнире 4-х наций
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Американский защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой высказался о возможном противостоянии со своим канадским одноклубником Брэдом Маршаном на предстоящем в феврале Турнире четырёх наций.

«Он лучший, не так ли? У него куча энергии. Это, наверное, самое главное — что вы видите на льду и за его пределами его усилия, как усердно он работает и какие проблемы он создаёт для защитников соперника. Он изворотливый. Не могу дождаться этого турнира. Молодёжный чемпионат мира, который сейчас проходил, стал отличным напоминанием о том, как здорово играть на международном уровне за свою страну», — приводит слова Макэвоя пресс-служба НХЛ.

Напомним, организованный НХЛ Турнир четырёх наций пройдёт с 12 по 20 февраля 2025 года в Бостоне и в Монреале. В нём примут участие сборные США, Канады, Швеции и Финляндии.

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