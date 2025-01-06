Тренер Овечкина по ОФП рассказал, снизил ли Александр требования к себе после победы в КС

Павел Бурлаченко, тренер звёздного российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по ОФП, ответил на вопрос, повлияла ли победа в Кубке Стэнли в 2018 году на требования хоккеиста к себе.

«Я не заметил каких-то качественных изменений, которые зависели бы от того, есть у него кубок или нет. В плане подготовки перемен не увидел. Мне кажется, что наличие кубка никак не повлияло на его желание быть лучше и сильнее и на его желание играть дальше», — приводит слова Бурлаченко группа команды Александра Овечкина в социальной сети «ВКонтакте».

В нынешнем сезоне НХЛ 39-летний Овечкин провёл 23 матча, в которых набрал 30 (19+11) очков. На данный момент он отстаёт на 22 шайбы от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках НХЛ. У россиянина 872 шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах, у канадца — 894.