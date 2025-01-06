Никита Дыняк и Майкл Маклауд устроили ожесточённую драку в матче «Ак Барс» — «Авангард»

В эти минуты в Казани проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Ак Барс» принимает «Авангард». На данный момент идёт второй период, счёт 1:1.

В концовке первой двадцатиминутки нападающий хозяев Никита Дыняк и канадский форвард гостей Майкл Маклауд устроили эффектную драку после столкновения в зоне омичей.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео кулачного поединка между хоккеистами:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Примечательно, что упомянутая драка стала не первой в этой встрече. Менее чем за две минуты до неё у ворот омичей схлестнулись форвард казанцев Кирилл Семёнов и ещё один североамериканец из «Авангарда» Рид Буше.