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«Нам было важно не попасть в «яму». Ларионов — о победе над минским «Динамо»

«Нам было важно не попасть в «яму». Ларионов — о победе над минским «Динамо»
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2025, понедельник. 14:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Летунов (Атанасов, Войнов) – 10:47 (5x4)     0:2 Свечников (Войнов) – 31:45 (5x5)     1:2 Шипачёв (Гросс, Лайл) – 34:35 (5x4)     2:2 Бориков (Мелош) – 37:54 (5x5)     2:3 Летунов (Свечников, Бреус) – 42:55 (5x5)     2:4 Ларионов (Линч, Томпсон) – 59:12 (en)    

«Поздравляю нашу команду с победой, с хорошей игрой и двумя очками. Соперника — также с хорошим матчем. Было приятно выступать сегодня на этой арене в присутствии полного зала. Понимаем, насколько любят хоккей в Беларуси. Нам было важно не попасть в «яму», и я рад, что ребята проявили выдержку, спокойствие и характер. И в итоге выиграли матч», — приводит слова Ларионова официальный сайт нижегородской команды.

«Торпедо» прервало серию из двух неудач, набрало 44 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Отметим, что волжане не знают поражений в Минске на протяжении девяти матчей подряд.

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