«Нам было важно не попасть в «яму». Ларионов — о победе над минским «Динамо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (4:2).

«Поздравляю нашу команду с победой, с хорошей игрой и двумя очками. Соперника — также с хорошим матчем. Было приятно выступать сегодня на этой арене в присутствии полного зала. Понимаем, насколько любят хоккей в Беларуси. Нам было важно не попасть в «яму», и я рад, что ребята проявили выдержку, спокойствие и характер. И в итоге выиграли матч», — приводит слова Ларионова официальный сайт нижегородской команды.

«Торпедо» прервало серию из двух неудач, набрало 44 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Отметим, что волжане не знают поражений в Минске на протяжении девяти матчей подряд.