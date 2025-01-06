Личный тренер Овечкина высказался о возможном хоккейном будущем сыновей Александра

Павел Бурлаченко, тренер звёздного российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по ОФП, ответил на вопрос, могут ли сыновья Овечкина Сергей и Илья в будущем стать профессиональными хоккеистами.

«Я думаю, что они сами выберут свою судьбу. Но у них очень талантливые и спортивные родители, поэтому они изначально с точки зрения своих данных очень спортивные ребята, очень подвижные, сильные, выносливые. Если они выберут хоккей, то смогут добиться многого. Насколько многого — здесь уже сложно судить.

Обращался ли Александр ко мне с просьбой позаниматься с сыновьями? Когда я нахожусь в Вашингтоне с Александром в процессе его подготовки к сезону, то общаюсь с его детьми. Не скажу, что принимаю участие в их непосредственно спортивной деятельности, но нахожусь рядом и какую-то помощь, наверное, оказываю. Однако непосредственно работать с ними с точки зрения ОФП и подготовки пока ещё немножко рановато. Они ещё маленькие, чтобы профессионально заниматься общей физической подготовкой», — приводит слова Бурлаченко группа команды Александра Овечкина в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, что старший сын Овечкина Сергей принимал участие в последнем Матче звёзд НХЛ.

В нынешнем сезоне НХЛ 39-летний Овечкин провёл 23 матча, в которых набрал 30 (19+11) очков. На данный момент он отстаёт на 22 шайбы от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках НХЛ. У россиянина 872 шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах, у канадца — 894.