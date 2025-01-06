Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Личный тренер Овечкина высказался о возможном хоккейном будущем сыновей Александра

Личный тренер Овечкина высказался о возможном хоккейном будущем сыновей Александра
Аудио-версия:
Комментарии

Павел Бурлаченко, тренер звёздного российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по ОФП, ответил на вопрос, могут ли сыновья Овечкина Сергей и Илья в будущем стать профессиональными хоккеистами.

«Я думаю, что они сами выберут свою судьбу. Но у них очень талантливые и спортивные родители, поэтому они изначально с точки зрения своих данных очень спортивные ребята, очень подвижные, сильные, выносливые. Если они выберут хоккей, то смогут добиться многого. Насколько многого — здесь уже сложно судить.

Обращался ли Александр ко мне с просьбой позаниматься с сыновьями? Когда я нахожусь в Вашингтоне с Александром в процессе его подготовки к сезону, то общаюсь с его детьми. Не скажу, что принимаю участие в их непосредственно спортивной деятельности, но нахожусь рядом и какую-то помощь, наверное, оказываю. Однако непосредственно работать с ними с точки зрения ОФП и подготовки пока ещё немножко рановато. Они ещё маленькие, чтобы профессионально заниматься общей физической подготовкой», — приводит слова Бурлаченко группа команды Александра Овечкина в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, что старший сын Овечкина Сергей принимал участие в последнем Матче звёзд НХЛ.

В нынешнем сезоне НХЛ 39-летний Овечкин провёл 23 матча, в которых набрал 30 (19+11) очков. На данный момент он отстаёт на 22 шайбы от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках НХЛ. У россиянина 872 шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах, у канадца — 894.

Материалы по теме
«Абсурд. Это уморительно!» Реакция Америки на 872-й гол Овечкина в НХЛ
«Абсурд. Это уморительно!» Реакция Америки на 872-й гол Овечкина в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android