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Роман Ротенберг поздравил россиян с наступающим Рождеством

Роман Ротенберг поздравил россиян с наступающим Рождеством
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг опубликовал пост в своём телеграм-канале, где поздравил жителей России с наступающим Рождеством.

Ротенберг выложил стильное праздничное фото, где он стоит в парадном костюме на фоне светящейся ёлки.

Фото: Телеграм-канал Романа Ротенберга

«Желаю, чтобы этот особенный вечер накануне Рождества принёс мир и спокойствие вашему сердцу, наполнил дом радостью и уютом, подарил здоровье и божью благодать. Пусть хлопоты останутся в стороне, уступив дорогу важным и бесценным вещам», — написал специалист.

На данный момент СКА под руководством Ротенберга занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 54 очка после 41 матча. Команда из Санкт-Петербурга выиграла три последних матча.

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