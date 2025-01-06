Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк выронил на лёд телефон в матче с «Авангардом»

В Казани на «Татнефть-Арене» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Ак Барс» потерпел поражение от омского «Авангарда» со счётом 1:3.

В одном из моментов второй двадцатиминутки случился необычный эпизод, когда у нападающего хозяев Никиты Дыняка во время игры выпал на лёд телефон. После остановки матча арбитр собственноручно подобрал гаджет и вернул его хоккеисту.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео любопытного момента:

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Напомним, в этой встрече 27-летний Дыняк также отметился дракой с канадским форвардом «Авангарда» Майклом Маклаудом после их столкновения в зоне омичей в концовке первого периода.

Всего в нынешнем сезоне Дыняк провёл 34 матча за команду из столицы Татарстана, в которых набрал 7 (3+4) очков.