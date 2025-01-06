«Северсталь» обыграла «Спартак» в домашнем матче КХЛ

В Череповце завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Северсталь» нанесла поражение столичному «Спартаку» со счётом 5:3.

Шайбами в составе победителей отметились Данил Аймурзин, Иван Подшивалов, Владимир Грудинин, Михаил Котляревский и Кирилл Пилипенко. У гостей голы забили Павел Порядин, Николай Голдобин и Андрей Локтионов.

Череповчане набрали 52 очка и занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» идёт на третьей строчке Запада, оставшись с 55 очками.