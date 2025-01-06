«Северсталь» обыграла «Спартак» в домашнем матче КХЛ
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В Череповце завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Северсталь» нанесла поражение столичному «Спартаку» со счётом 5:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 3
Спартак
Москва
1:0 Аймурзин (Пилипенко, Буренов) – 03:34 (5x4) 2:0 Подшивалов (Думбадзе, Давыдов) – 05:31 (5x5) 3:0 Грудинин (Чебыкин, Муханов) – 14:35 (5x5) 3:1 Порядин – 22:22 4:1 Котляревский (Буренов, Пилипенко) – 27:53 (5x4) 4:2 Голдобин (Беляев) – 38:50 (5x5) 4:3 Локтионов (Вишневский, Орлов) – 57:23 (6x5) 5:3 Пилипенко (Котляревский, Грудинин) – 59:56 (en)
Шайбами в составе победителей отметились Данил Аймурзин, Иван Подшивалов, Владимир Грудинин, Михаил Котляревский и Кирилл Пилипенко. У гостей голы забили Павел Порядин, Николай Голдобин и Андрей Локтионов.
Череповчане набрали 52 очка и занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» идёт на третьей строчке Запада, оставшись с 55 очками.
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