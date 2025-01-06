«Нефтехимик» прервал шестиматчевую серию поражений, обыграв дома «Сибирь»

В Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Нефтехимик» нанёс поражение «Сибири» со счётом 2:1.

В составе победителей шайбами отметились Григорий Селезнёв и Владислав Леонтьев. У гостей единственный гол на счету Кирилла Рассказова.

Команда из Татарстана прервала шестиматчевую серию поражений, набрала 39 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь», в свою очередь, не смогла продлить пятиматчевую победную серию, осталась с 39 очками и идёт восьмой на Востоке.