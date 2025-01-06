«Авангард» добился победы над «Ак Барсом» в выездном матче КХЛ

В Казани завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Ак Барс» уступил омскому «Авангарду» со счётом 1:3.

В составе победителей шайбами отметились Рид Буше, Наиль Якупов и Дамир Шарипзянов. У хозяев единственный гол на счету Артёма Галимова.

Сибиряки одержали вторую победу подряд, набрали 43 очка и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» остался с 52 очками и идут на третьей строчке Востока.