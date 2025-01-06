«Авангард» добился победы над «Ак Барсом» в выездном матче КХЛ
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В Казани завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Ак Барс» уступил омскому «Авангарду» со счётом 1:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Буше (Окулов, Спунер) – 05:04 (5x5) 1:1 Галимов – 17:17 1:2 Якупов (Коледов, Прохоркин) – 44:01 (5x5) 1:3 Шарипзянов – 59:51 (en)
В составе победителей шайбами отметились Рид Буше, Наиль Якупов и Дамир Шарипзянов. У хозяев единственный гол на счету Артёма Галимова.
Сибиряки одержали вторую победу подряд, набрали 43 очка и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» остался с 52 очками и идут на третьей строчке Востока.
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