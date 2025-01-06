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«Нефтехимик» и «Сибирь» устроили массовую потасовку в концовке матча КХЛ

«Нефтехимик» и «Сибирь» устроили массовую потасовку в концовке матча КХЛ
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В Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Нефтехимик» нанёс поражение «Сибири» со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Рассказов (Мёрфи, Лайпсик) – 22:32 (5x4)     1:1 Селезнёв (Хоружев) – 22:47 (5x5)     2:1 Леонтьев (Шафигуллин) – 30:30 (5x5)    

Концовка встречи получилась по-настоящему «горячей». Несколько игроков «Сибири» подъехали к скамейке хозяев для выяснения отношений, в результате чего вспыхнула массовая потасовка, в конце которой состоялась эффектная драка между канадским защитником сибиряков Тревором Мёрфи и форвардом «Нефтехимика» Булатом Шафигуллиным.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео инцидента:

ВИДЕО

Команда из Татарстана прервала шестиматчевую серию поражений, набрала 39 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь», в свою очередь, не смогла продлить пятиматчевую победную серию, осталась с 39 очками и идёт восьмой на Востоке.

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