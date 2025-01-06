«Нефтехимик» и «Сибирь» устроили массовую потасовку в концовке матча КХЛ

В Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Нефтехимик» нанёс поражение «Сибири» со счётом 2:1.

Концовка встречи получилась по-настоящему «горячей». Несколько игроков «Сибири» подъехали к скамейке хозяев для выяснения отношений, в результате чего вспыхнула массовая потасовка, в конце которой состоялась эффектная драка между канадским защитником сибиряков Тревором Мёрфи и форвардом «Нефтехимика» Булатом Шафигуллиным.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео инцидента:

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Команда из Татарстана прервала шестиматчевую серию поражений, набрала 39 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь», в свою очередь, не смогла продлить пятиматчевую победную серию, осталась с 39 очками и идёт восьмой на Востоке.