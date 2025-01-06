Буше – об упавшем на лёд телефоне: за 29 лет как тренер не видел ничего такого

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал эпизод с упавшим на лёд телефоном в сегодняшнем выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом», который его команда выиграла со счётом 3:1. Форвард хозяев Никита Дыняк уронил смартфон во время второго периода.
«Если честно нет, мои эмоции вызвал другой эпизод. Момент с телефоном я нашёл просто смешным, поскольку не видел такого никогда за много лет в хоккее. За 29 лет в хоккее как тренер я видел разное, но чтобы телефон на льду, сложно вспомнить что-то похожее.
Это действительно запоминающееся событие. Видел как ассистенты падали на лёд, тренеры спотыкались, но сегодня все были удивлены и никто не знал что с этим делать», – передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Сибиряки одержали вторую победу подряд, набрали 43 очка и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.
- 6 января 2025
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