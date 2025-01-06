Буше – о драках: наши ребята – воины и всегда готовы проявлять себя

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал две драки в сегодняшнем выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом», который его команда выиграла со счётом 3:1.

«Я видел только концовку эпизода с драками, нужно изучить видео чтобы оценить его полностью. Наши ребята воины и они всегда готовы проявлять себя в том числе в силовой борьбе и в драках. Все игроки нацелены и на результат, и на то чтобы действовать одним кулаком все 60 минут.

Всё что было на льду пусть останется на льду. Хоккей игра эмоциональная, контактная и игроки должны быть готовы к этому. Иногда эмоции перехлёстывают. Моя работа реагировать на это, где-то добавлять эмоций, где-то наоборот их сдерживать. Нашей задачей было спокойно доиграть матч до сирены, даже когда мы действовали в меньшинстве», – передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, в этой встрече в кулачных поединках сошлись форвард казанцев Кирилл Семёнов и нападающий «Авангарда» Рид Буше, а также нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк и ещё один североамериканец из «Авангарда» Майкл Маклауд.

Сибиряки одержали вторую победу подряд, набрали 43 очка и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.