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Гатиятулин — о телефоне Дыняка: не знаем, с кем он был на связи, — узнаем

Гатиятулин — о телефоне Дыняка: не знаем, с кем он был на связи, — узнаем
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал эпизод с упавшим на лёд телефоном в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом», который его команда проиграла со счётом 1:3. Форвард хозяев Никита Дыняк уронил смартфон во время одного из игровых моментов второго периода.

«Для победы все средства хороши. Не знаем, с кем он там был на связи, — узнаем. Чисто случайность, пока не успели переговорить с Никитой, как так случилось. Выясним», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, в этой встрече 27-летний Дыняк также отметился дракой с канадским форвардом «Авангарда» Майклом Маклаудом после их столкновения в зоне омичей в концовке первого периода.

Всего в нынешнем сезоне Дыняк провёл 34 матча за команду из столицы Татарстана, в которых набрал 7 (3+4) очков.

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