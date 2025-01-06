Гатиятулин — о телефоне Дыняка: не знаем, с кем он был на связи, — узнаем

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал эпизод с упавшим на лёд телефоном в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом», который его команда проиграла со счётом 1:3. Форвард хозяев Никита Дыняк уронил смартфон во время одного из игровых моментов второго периода.

«Для победы все средства хороши. Не знаем, с кем он там был на связи, — узнаем. Чисто случайность, пока не успели переговорить с Никитой, как так случилось. Выясним», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, в этой встрече 27-летний Дыняк также отметился дракой с канадским форвардом «Авангарда» Майклом Маклаудом после их столкновения в зоне омичей в концовке первого периода.

Всего в нынешнем сезоне Дыняк провёл 34 матча за команду из столицы Татарстана, в которых набрал 7 (3+4) очков.