Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк объяснил эпизод с выпавшим на лёд телефоном

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал эпизод с упавшим на лёд телефоном по ходу второго периода сегодняшней игры с «Авангардом» в регулярном чемпионате КХЛ, которая закончилась со счётом 3:1 в пользу омичей.

«Я положил смартфон на полку в раздевалке, туда же положил налокотники. Похоже, что в перерыве он соскользнул мне за спину в шорты, а я не заметил. Вышел на период, выскочил на лёд и не понял, что же произошло. Я-то думал, что смартфон лежит в раздевалке. Очень смешная ситуация. Новый мем.

Надеюсь, что Лига отнесётся к ситуации с пониманием — это чистая случайность. За нашей Лигой следят в России и за океаном, не хотел прославить её таким образом. Для меня это неприятная ситуация», — передаёт слова Дыняка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, в этой встрече 27-летний Дыняк также отметился дракой с канадским форвардом «Авангарда» Майклом Маклаудом после их столкновения в зоне омичей в концовке первого периода.