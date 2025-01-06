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Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк объяснил эпизод с выпавшим на лёд телефоном

Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк объяснил эпизод с выпавшим на лёд телефоном
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Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал эпизод с упавшим на лёд телефоном по ходу второго периода сегодняшней игры с «Авангардом» в регулярном чемпионате КХЛ, которая закончилась со счётом 3:1 в пользу омичей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Буше (Окулов, Спунер) – 05:04 (5x5)     1:1 Галимов – 17:17     1:2 Якупов (Коледов, Прохоркин) – 44:01 (5x5)     1:3 Шарипзянов – 59:51 (en)    

«Я положил смартфон на полку в раздевалке, туда же положил налокотники. Похоже, что в перерыве он соскользнул мне за спину в шорты, а я не заметил. Вышел на период, выскочил на лёд и не понял, что же произошло. Я-то думал, что смартфон лежит в раздевалке. Очень смешная ситуация. Новый мем.

Надеюсь, что Лига отнесётся к ситуации с пониманием — это чистая случайность. За нашей Лигой следят в России и за океаном, не хотел прославить её таким образом. Для меня это неприятная ситуация», — передаёт слова Дыняка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, в этой встрече 27-летний Дыняк также отметился дракой с канадским форвардом «Авангарда» Майклом Маклаудом после их столкновения в зоне омичей в концовке первого периода.

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