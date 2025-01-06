Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Буше назвал матч с «Ак Барсом» особенным вызовом для «Авангарда»

Буше назвал матч с «Ак Барсом» особенным вызовом для «Авангарда»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокоментировал победу своей команды в сегодняшнем выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Буше (Окулов, Спунер) – 05:04 (5x5)     1:1 Галимов – 17:17     1:2 Якупов (Коледов, Прохоркин) – 44:01 (5x5)     1:3 Шарипзянов – 59:51 (en)    

«Матч шёл на встречных курсах, была атмосфера игры плей-офф. Сложный матч с серьёзным соперником у него дома. Мы понимали, что нас ждёт, что будет накал страстей, силовая борьба, в этом плане нас ничего не удивило.

Мы играли с хорошей командой и, разумеется, они создавали для нас проблемы. Если у вас нет проблем с сильной командой, значит, она спала. «Ак Барс» не спал. Все были в полной боевой готовности. У нас уже были сложные встречи, но сегодняшняя — особенный вызов.

От матча к матчу, от периода к периоду вносим определённые изменения в рисунок игры, моя задача как раз реагировать на то, что происходит на площадке. Здорово, что ребята вовлечены и выполняют то, что мы от них просим», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Сибиряки одержали вторую победу подряд, набрали 43 очка и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
Видео
Никита Дыняк и Майкл Маклауд устроили ожесточённую драку в матче «Ак Барс» — «Авангард»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android