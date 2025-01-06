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Гатиятулин — о неудачах «Ак Барса»: даже в проигранных матчах выступаем неплохо

Гатиятулин — о неудачах «Ак Барса»: даже в проигранных матчах выступаем неплохо
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Буше (Окулов, Спунер) – 05:04 (5x5)     1:1 Галимов – 17:17     1:2 Якупов (Коледов, Прохоркин) – 44:01 (5x5)     1:3 Шарипзянов – 59:51 (en)    

«Интересный, зрелищный матч в исполнении обеих команд. Много борьбы, много движения. Соперник свои отрезки провёл более результативно. Первый период нам больше удался, было много голевых моментов. Есть проблемы с реализацией. Во втором периоде были наложения звеньев, ошибки. И тем не менее моменты создавали.

Примерно понимали, как будет играть соперник. Действительно, и новый тренерский штаб, и команда сильно изменились. Но нам нужно было выступать так, как требовалось, и реализовывать свои моменты. Даже в проигранных матчах мы выходим неплохо, моменты имеем, вопросы в реализации — ребята мастеровитые, ждём, когда моменты из количества в качество перейдут.

Все ребята, что сейчас в составе, выполняют всё, что требуется. Травмы — это рабочий момент, без травм в контактном виде спорта, таком, как хоккей, не бывает. Начал тренироваться с основой Степан Фальковский: если кондиции будут хорошие, он появится в составе в следующей встрече. По Пустозёрову посмотрим матч «Нефтяника», созвонимся с тренерским штабом, постепенно будем привлекать к первой команде», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» остался с 52 очками и идёт на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции.

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