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В КХЛ прокомментировали эпизод с телефоном Дыняка на льду

В КХЛ прокомментировали эпизод с телефоном Дыняка на льду
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В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) дали оценку эпизоду в сегодняшнем матче регулярного чемпионата между «Ак Барсом» и «Авангардом», когда у форварда казанцев Никиты Дыняка из амуниции выпал на лёд смартфон.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Буше (Окулов, Спунер) – 05:04 (5x5)     1:1 Галимов – 17:17     1:2 Якупов (Коледов, Прохоркин) – 44:01 (5x5)     1:3 Шарипзянов – 59:51 (en)    

«На данный момент идут консультации касательно ситуации с телефоном Дыняка. В регламенте КХЛ есть пункт о незаконном снаряжении, однако не прописаны конкретные предметы, которые входят в этот список», — сказал представитель лиги корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Напомним, в этой встрече 27-летний Дыняк также отметился дракой с канадским форвардом «Авангарда» Майклом Маклаудом после их столкновения в зоне омичей в концовке первого периода.

Всего в нынешнем сезоне Дыняк провёл 34 матча за команду из столицы Татарстана, в которых набрал 7 (3+4) очков.

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