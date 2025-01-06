В КХЛ прокомментировали эпизод с телефоном Дыняка на льду

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) дали оценку эпизоду в сегодняшнем матче регулярного чемпионата между «Ак Барсом» и «Авангардом», когда у форварда казанцев Никиты Дыняка из амуниции выпал на лёд смартфон.
«На данный момент идут консультации касательно ситуации с телефоном Дыняка. В регламенте КХЛ есть пункт о незаконном снаряжении, однако не прописаны конкретные предметы, которые входят в этот список», — сказал представитель лиги корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.
Напомним, в этой встрече 27-летний Дыняк также отметился дракой с канадским форвардом «Авангарда» Майклом Маклаудом после их столкновения в зоне омичей в концовке первого периода.
Всего в нынешнем сезоне Дыняк провёл 34 матча за команду из столицы Татарстана, в которых набрал 7 (3+4) очков.
- 6 января 2025
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