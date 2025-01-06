Главный тренер «Северстали» прокомментировал яркую домашнюю победу над «Спартаком»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итоги сегодняшнего матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда обыграла дома столичный «Спартак» со счётом 5:3.

«Хотел бы поблагодарить наших болельщиков за поддержку, за аншлаг на матче. Сегодня нам было необходимо реабилитироваться за прошлую игру. Нам это удалось. Игра получилась нервозная в концовке. Мы сами себе придумали эти проблемы, передав инициативу «Спартаку», — приводит слова Козырева пресс-служба череповецкой команды.

«Сталевары» набрали 52 очка после 42 матчей и поднялись на шестое место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя минское «Динамо». В ближайшей игре подопечные Козырева 8 января сыграют дома с омским «Авангардом».