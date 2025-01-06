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Главный тренер «Северстали» прокомментировал яркую домашнюю победу над «Спартаком»

Главный тренер «Северстали» прокомментировал яркую домашнюю победу над «Спартаком»
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итоги сегодняшнего матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда обыграла дома столичный «Спартак» со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 3
Спартак
Москва
1:0 Аймурзин (Пилипенко, Буренов) – 03:34 (5x4)     2:0 Подшивалов (Думбадзе, Давыдов) – 05:31 (5x5)     3:0 Грудинин (Чебыкин, Муханов) – 14:35 (5x5)     3:1 Порядин – 22:22     4:1 Котляревский (Буренов, Пилипенко) – 27:53 (5x4)     4:2 Голдобин (Беляев) – 38:50 (5x5)     4:3 Локтионов (Вишневский, Орлов) – 57:23 (6x5)     5:3 Пилипенко (Котляревский, Грудинин) – 59:56 (en)    

«Хотел бы поблагодарить наших болельщиков за поддержку, за аншлаг на матче. Сегодня нам было необходимо реабилитироваться за прошлую игру. Нам это удалось. Игра получилась нервозная в концовке. Мы сами себе придумали эти проблемы, передав инициативу «Спартаку», — приводит слова Козырева пресс-служба череповецкой команды.

«Сталевары» набрали 52 очка после 42 матчей и поднялись на шестое место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя минское «Динамо». В ближайшей игре подопечные Козырева 8 января сыграют дома с омским «Авангардом».

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