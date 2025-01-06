Дыняк – о драке с Маклаудом: не хотел драться, не горел желанием

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал драку с игроком «Аванграда» Майклом Маклаудом в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ, который закончился со счётом 3:1 в пользу омичей.

«Я не хотел драться, понимал, что после долгой паузы нужно войти в игру, сделать акцент на силовых приёмах, не давать сопернику свободно кататься по площадке. Маклауду не понравилось, что я провёл силовой против него, ткнул меня. Сегодня не горел желанием драться.

Не исключено, что две драки немного выхлестнули эмоции. Когда видишь драку, то всё равно проявляешь эмоции, кричишь, подбадриваешь своего партнёра. Это могло сказаться на наших действиях во втором периоде», – передаёт слова Дыняка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Примечательно, что упомянутая драка стала не единственной в этой встрече. Менее чем за две минуты до неё у ворот омичей схлестнулись форвард казанцев Кирилл Семёнов и ещё один североамериканец из «Авангарда» Рид Буше.