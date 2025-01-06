Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дыняк – о драке с Маклаудом: не хотел драться, не горел желанием

Дыняк – о драке с Маклаудом: не хотел драться, не горел желанием
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал драку с игроком «Аванграда» Майклом Маклаудом в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ, который закончился со счётом 3:1 в пользу омичей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Буше (Окулов, Спунер) – 05:04 (5x5)     1:1 Галимов – 17:17     1:2 Якупов (Коледов, Прохоркин) – 44:01 (5x5)     1:3 Шарипзянов – 59:51 (en)    

«Я не хотел драться, понимал, что после долгой паузы нужно войти в игру, сделать акцент на силовых приёмах, не давать сопернику свободно кататься по площадке. Маклауду не понравилось, что я провёл силовой против него, ткнул меня. Сегодня не горел желанием драться.

Не исключено, что две драки немного выхлестнули эмоции. Когда видишь драку, то всё равно проявляешь эмоции, кричишь, подбадриваешь своего партнёра. Это могло сказаться на наших действиях во втором периоде», – передаёт слова Дыняка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Примечательно, что упомянутая драка стала не единственной в этой встрече. Менее чем за две минуты до неё у ворот омичей схлестнулись форвард казанцев Кирилл Семёнов и ещё один североамериканец из «Авангарда» Рид Буше.

Материалы по теме
Эксклюзив
В КХЛ прокомментировали эпизод с телефоном Дыняка на льду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android