Личный тренер Овечкина рассказал, как однажды Александр собственноручно побрил его налысо

Павел Бурлаченко, тренер звёздного российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по ОФП, рассказал забавную историю, как хоккеист собственноручно побрил его после победы «столичных» в Кубке Стэнли в 2018 году.

«Вашингтон» же практически всегда выходил в плей-офф, но никогда особо не пробирался дальше первого-второго раунда. Кубка Стэнли никогда не было в их руках, даже несмотря на то, что они всегда были лидерами и подавали достаточно большие надежды. У всех уже сложилось такое впечатление, что «Вашингтон» — это команда-неудачница, которая никогда не сможет завоевать Кубок Стэнли.

На фоне этого и среди друзей велись такие разговоры: «Вот, всё равно ничего никогда не получится!» Я в одном из таких разговоров сказал фразу: «Саша, я готов даже налысо побриться, если вы возьмёте Кубок!» Он услышал и запомнил эти слова. А на следующий год у «Вашингтона» появился Кубок. Поэтому мне пришлось своё обещание выполнять (смеётся).

Как мне далось это решение? У меня всегда, с детства, были длинные кудрявые волосы. Я никогда не носил короткие волосы. И да, для меня это, безусловно, было немножечко непривычно. Никакого страха я не испытывал, потому что в любом случае понимал: волосы в конце концов отрастут обратно (смеётся). Но такой опыт был для меня необычен.

Плюс: даже когда я служил в армии, в спортроте, там не требовались короткие стрижки. Это была достаточно лояльная история. Даже там не пришлось стричься коротко! А тут — пришлось (улыбается).

Понятно, что был новый опыт. Необычный. Но в конце концов, когда сам Александр Великий с машинкой тебя бреет, это, наверное, очень почётно (смеётся). Мало кто был удостоен такой чести!» — приводит слова Бурлаченко группа команды Александра Овечкина в социальной сети «ВКонтакте».

Также в вышеупомянутой группе была опубликована фотография из личного архива Овечкина, на которой видно, как Александр работает машинкой на голове своего тренера.

Фото: Личный архив Александра Овечкина

В нынешнем сезоне НХЛ 39-летний российский суперфорвард провёл 23 матча, в которых набрал 30 (19+11) очков.