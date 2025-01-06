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Личный тренер Овечкина рассказал, как однажды Александр собственноручно побрил его налысо

Личный тренер Овечкина рассказал, как однажды Александр собственноручно побрил его налысо
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Павел Бурлаченко, тренер звёздного российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по ОФП, рассказал забавную историю, как хоккеист собственноручно побрил его после победы «столичных» в Кубке Стэнли в 2018 году.

«Вашингтон» же практически всегда выходил в плей-офф, но никогда особо не пробирался дальше первого-второго раунда. Кубка Стэнли никогда не было в их руках, даже несмотря на то, что они всегда были лидерами и подавали достаточно большие надежды. У всех уже сложилось такое впечатление, что «Вашингтон» — это команда-неудачница, которая никогда не сможет завоевать Кубок Стэнли.

На фоне этого и среди друзей велись такие разговоры: «Вот, всё равно ничего никогда не получится!» Я в одном из таких разговоров сказал фразу: «Саша, я готов даже налысо побриться, если вы возьмёте Кубок!» Он услышал и запомнил эти слова. А на следующий год у «Вашингтона» появился Кубок. Поэтому мне пришлось своё обещание выполнять (смеётся).

Как мне далось это решение? У меня всегда, с детства, были длинные кудрявые волосы. Я никогда не носил короткие волосы. И да, для меня это, безусловно, было немножечко непривычно. Никакого страха я не испытывал, потому что в любом случае понимал: волосы в конце концов отрастут обратно (смеётся). Но такой опыт был для меня необычен.

Плюс: даже когда я служил в армии, в спортроте, там не требовались короткие стрижки. Это была достаточно лояльная история. Даже там не пришлось стричься коротко! А тут — пришлось (улыбается).

Понятно, что был новый опыт. Необычный. Но в конце концов, когда сам Александр Великий с машинкой тебя бреет, это, наверное, очень почётно (смеётся). Мало кто был удостоен такой чести!» — приводит слова Бурлаченко группа команды Александра Овечкина в социальной сети «ВКонтакте».

Также в вышеупомянутой группе была опубликована фотография из личного архива Овечкина, на которой видно, как Александр работает машинкой на голове своего тренера.

Фото: Личный архив Александра Овечкина

В нынешнем сезоне НХЛ 39-летний российский суперфорвард провёл 23 матча, в которых набрал 30 (19+11) очков.

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