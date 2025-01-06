Дыняк – о поражении от «Авангарда»: ребята бились – равнодушных не было

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк высказался о поражении своей команды от омского «Авангарда» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошёл сегодня, 6 января.

«Авангард» сегодня забил трудовой гол, мы – нет. Где нужно было закрыть вратаря, мы не закрыли. Отмечу, что ребята бились, равнодушных не было. Хорошая самоотдача, создавали моменты, но не везло. Завтра разберём видео и будем готовиться к «Вечнозелёному дерби».

Долго не играл, немного выпал из игрового тонуса. Где-то было тяжеловато, но я с детства люблю играть в хоккей. Поэтому выхожу и делаю любимое дело, не смотрю на усталость, это не проблема», – передаёт слова Дыняка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, до этой встречи форвард пропустил пять матчей из-за повреждения. В игре с «Авангардом» 27-летний Дыняк стал одним из главных действующих лиц на льду. Сначала он подрался с канадским форвардом гостей Майклом Маклаудом. А во втором периоде с ним произошёл и вовсе необычный эпизод, когда из его амуниции на лёд выпал смартфон.