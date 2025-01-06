Яшкин – о поражении «Ак Барса» от «Авангарда»: не сказал бы, что провели плохой матч

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (1:3), который прошёл сегодня, 6 января.

«Ключевая причина поражения? Соперник забил больше голов. Пока что не можем поймать свою игру, много раз слышу о том, что не получается провести две ровных игры на высоком уровне. Не сказал бы на самом деле что сегодня провели плохой матч. Могли сыграть лучше, это однозначно. Если бы знали в чём причина неровной игры – уже её бы решали. Значит, будем стараться её найти.

«Авангард» сильно поменялся, много новых игроков. Но в целом как они играли – так и играют. Всегда очень сложные матчи против Омска. Жёсткий, силовой хоккей не удивил. Всегда надо быть готовым к силовой игре», – сказал Яшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

На счету 31-летнего Яшкина в текущем сезоне КХЛ 29 очков (18+11) в 40 встречах.