Форвард «Северстали» Аймурзин прокомментировал своё 100-е очко за карьеру в КХЛ

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин высказался о сегодняшней победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (5:3), а также прокомментировал своё 100-е очко в лиге. В этой встрече форвард отметился заброшенной шайбой.

«Хороший матч. Реализовали свои моменты. Потом немного расслабились, соперник начал догонять. В целом — классный матч. Контролировали игру. Думаю, был хороший хоккей. Насколько важно 100-е набранное очко? Даже не знал. Особо не слежу за статистикой, поэтому… Просто классно играть, побеждать. Это больше партнёры, их заслуга. Какое настроение было после поражения от московского «Динамо»? Конечно, всегда хочется выигрывать. Но чем и хорош спорт — вчера ты провалил игру, а сегодня можно исправиться. Поэтому мы выходим на каждый матч с новым настроем и играем только на победу. Приятно, что полные трибуны. Огромное спасибо. Надеемся, что вы продолжите ходить, а мы постараемся дальше радовать вас своей игрой», — приводит слова Аймурзина пресс-служба череповецкой команды.

Всего в нынешнем сезоне КХЛ 22-летний Аймурзин провёл 41 матч и набрал 36 (23+13) очков.