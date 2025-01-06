Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Северстали» Аймурзин прокомментировал своё 100-е очко за карьеру в КХЛ

Форвард «Северстали» Аймурзин прокомментировал своё 100-е очко за карьеру в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин высказался о сегодняшней победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (5:3), а также прокомментировал своё 100-е очко в лиге. В этой встрече форвард отметился заброшенной шайбой.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 3
Спартак
Москва
1:0 Аймурзин (Пилипенко, Буренов) – 03:34 (5x4)     2:0 Подшивалов (Думбадзе, Давыдов) – 05:31 (5x5)     3:0 Грудинин (Чебыкин, Муханов) – 14:35 (5x5)     3:1 Порядин – 22:22     4:1 Котляревский (Буренов, Пилипенко) – 27:53 (5x4)     4:2 Голдобин (Беляев) – 38:50 (5x5)     4:3 Локтионов (Вишневский, Орлов) – 57:23 (6x5)     5:3 Пилипенко (Котляревский, Грудинин) – 59:56 (en)    

«Хороший матч. Реализовали свои моменты. Потом немного расслабились, соперник начал догонять. В целом — классный матч. Контролировали игру. Думаю, был хороший хоккей. Насколько важно 100-е набранное очко? Даже не знал. Особо не слежу за статистикой, поэтому… Просто классно играть, побеждать. Это больше партнёры, их заслуга. Какое настроение было после поражения от московского «Динамо»? Конечно, всегда хочется выигрывать. Но чем и хорош спорт — вчера ты провалил игру, а сегодня можно исправиться. Поэтому мы выходим на каждый матч с новым настроем и играем только на победу. Приятно, что полные трибуны. Огромное спасибо. Надеемся, что вы продолжите ходить, а мы постараемся дальше радовать вас своей игрой», — приводит слова Аймурзина пресс-служба череповецкой команды.

Всего в нынешнем сезоне КХЛ 22-летний Аймурзин провёл 41 матч и набрал 36 (23+13) очков.

Материалы по теме
Яркая драка игрока «Сибири», телефон на льду в Казани. Итоги дня в КХЛ
Яркая драка игрока «Сибири», телефон на льду в Казани. Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android