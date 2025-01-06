Яшкин — о сборной Чехии на МЧМ: дай бог новое поколение станет новой силой чешского хоккея

Чешский нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал выступление молодёжной сборной своей страны на чемпионате мира среди команд U-20 в Оттаве, где чехи выиграли бронзовые медали. Это был уже третий подряд Молодёжный чемпионат мира, на котором сборная Чехии добралась до пьедестала.

«Ребята на 10 лет младше меня, даже больше. Поэтому я никого там лично, разумеется, не знаю. Но само по себе событие радостное. Долго были без медалей, я помню, как по своему году мы ездили на международные турниры и мало что у нас получалось. Ездил, помню, с ребятами на год старше, два раза пятыми были, вылетали в четвертьфинале — не самые приятные воспоминания. Поэтому рад за ребят.

Когда-то должно было прорвать, давно не было успеха, а тут финал — и две «бронзы», выглядит, как возрождение чешского хоккея. До этого, если не ошибаюсь, в медалях были в далёком 1996 году. 15 из 16 лет без полуфиналов — молодцы. Дай бог новое поколение станет новой силой чешского хоккея», — сказал Яшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, в матче за третье место чехи взяли верх над сборной Швеции (3:2 Б).