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«Рейнджерс» забрали с драфта отказов нападающего «Лос-Анджелеса» Артура Калиева

«Рейнджерс» забрали с драфта отказов нападающего «Лос-Анджелеса» Артура Калиева
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«Нью-Йорк Рейнджерс» забрал с драфта отказов американского нападающего Артура Калиева, которого ранее туда поместил клуб «Лос-Анджелес Кингз». Об этом сообщает инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли в социальных сетях.

23-летний форвард не сыграл ни одного матча за «Кингз» в текущем регулярном чемпионате НХЛ. В АХЛ хоккеист провёл пять игр за «Онтарио Рейн» и набрал 2 (1+1) очка.

19 сентября 2024 года Калиев подписал с калифорнийским клубом годичный контракт, по которому он заработает $ 825 тыс.

В минувшем сезоне Калиев сыграл в 51 матче за «Лос-Анджелес» и набрал 15 (7+8) очков. Всего в НХЛ в 188 матчах у него 71 (35+36) очко.

На данный момент «Рейнджерс» занимают седьмое место в таблице Столичного дивизиона НХЛ с 37 очками.

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