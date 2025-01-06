Жамнов — о замене вратаря с «Северсталью»: вины Николаева ни в одной шайбе не было

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:5), а также объяснил замену своего вратаря Дмитрия Николаева после четырёх пропущенных шайб.

«Проспали начало. Нельзя играть с «Северсталью», не держа темп. Череповчан — с Новым годом! «Северсталь» — с победой!

Сказалась ли как-то на игре команды неделя без матчей? У нас такая тенденция — после какой-то паузы мы начинаем первую встречу тяжеловато. Игровой ритм, конечно же, теряется: мы восемь дней не выступали. Искать причину в этом я не собираюсь. Просто говорю, что мы тяжело входим в первую встречу после перерыва, и это сказывается на конечном результате.

Не считаю ли, что вратаря нужно было заменить раньше? Нет, там нет вины Николаева. В последнем голе — ясно, что, может быть, надо было менять, чтобы дать какой-то глоток воздуха ребятам. Ещё раз говорю: там ни в одной пропущенной шайбе нет вины вратаря. Просто мы уступили наш пятак.

Как оценю Артёма Загидуллина? Он молодец. Вошёл в игру. Надо отдать ему должное, он держал нас в игре до конца. Выручил нас пару раз. Он молодец на самом деле», — приводит слова Жамнова пресс-служба череповецкой команды.

«Спартак» идёт на третьей строчке в турнирной таблице Запада, оставшись с 55 очками.