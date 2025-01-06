Главный тренер «Нефтехимика»: играли с прямым конкурентом, чувствовались накал и нерв

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:1), который прошёл сегодня, 6 января.

«Сегодня мы играли против прямого конкурента, поэтому давление со стороны соперника чувствовалось. Матч был важным как для нас, так и для гостей. Поэтому накал и нерв прошлись сквозь этот поединок. Неплохие скорости были, создавали моменты. Мы сразу сравняли счёт после пропущенного гола. Наверное, этот момент стал ключевым. Ибо вторая шайба с нашей стороны была заброшена на эмоциях. Мы играли строго и дисциплинированно. Поздравляю всех с победой! Также поздравляю болельщиков, которые сегодня пришли на игру. Их было слышно», — приводит слова Леонтьева пресс-служба нижнекамцев.

Напомним, концовка встречи получилась по-настоящему «горячей». Несколько игроков «Сибири» подъехали к скамейке хозяев для выяснения отношений, в результате чего вспыхнула массовая потасовка, в конце которой состоялась эффектная драка между канадским защитником сибиряков Тревором Мёрфи и форвардом «Нефтехимика» Булатом Шафигуллиным.

Команда из Татарстана прервала шестиматчевую серию неудач, набрала 39 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.