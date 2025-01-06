«Никто не хотел уступать». Епанчинцев — о драке в концовке матча с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (1:2), который прошёл сегодня, 6 января.

«Получилась равная игра. Как мы, так и соперник имели опасные моменты. Однако мы после забитого гола сразу пропустили. Наверное, этот момент сильно повлиял на ход встречи. Где-то упустили нить игры, сопернику отдали инициативу. Пошли удаления, дисциплина хромала с нашей стороны. Но, самое главное, нам не хватило хотя бы одного гола в равных составах. К сожалению, ждём большинство, хотя не сказать, что их было предостаточно. Но сам факт — что они были. Сегодня никто не хотел уступать, поэтому в концовке пошли эмоции. По итогам сегодняшнего матча кого-то упрекать я бы не стал. Двигаемся дальше, готовимся к следующей выездной игре», — приводит слова Епанчинцева пресс-служба нижнекамской команды.

Напомним, в концовке встречи несколько хоккеистов «Сибири» подъехали к скамейке хозяев для выяснения отношений, в результате чего вспыхнула массовая потасовка, в конце которой состоялась эффектная драка между канадским защитником сибиряков Тревором Мёрфи и форвардом «Нефтехимика» Булатом Шафигуллиным.