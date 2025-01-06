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Защитник «Спартака» — о поражении от «Северстали»: соперник был заметно мотивирован

Защитник «Спартака» — о поражении от «Северстали»: соперник был заметно мотивирован
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Защитник «Спартака» Даниил Орлов прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 3
Спартак
Москва
1:0 Аймурзин (Пилипенко, Буренов) – 03:34 (5x4)     2:0 Подшивалов (Думбадзе, Давыдов) – 05:31 (5x5)     3:0 Грудинин (Чебыкин, Муханов) – 14:35 (5x5)     3:1 Порядин – 22:22     4:1 Котляревский (Буренов, Пилипенко) – 27:53 (5x4)     4:2 Голдобин (Беляев) – 38:50 (5x5)     4:3 Локтионов (Вишневский, Орлов) – 57:23 (6x5)     5:3 Пилипенко (Котляревский, Грудинин) – 59:56 (en)    

«Совсем не получился у нас первый период, соперник был заметно мотивирован после прошлого матча. Да, это первая наша игра после Нового года, но не стоит искать оправдания. Тем не менее хорошо, что наша команда проявила характер — все бились друг за друга и продолжали играть на победу, вне зависимости от счёта. Тренер нашёл необходимые слова в перерывах матча — увы, немного нам не хватило для камбэка. Хочу отдельно поблагодарить наших болельщиков: поддержка в Череповце была фантастической, как и в любом другом городе нашей страны! Очень хотелось порадовать вас победой — значит, сделаем для этого всё в наших следующих играх», — приводит слова Орлова пресс-служба красно-белых.

«Спартак» идёт на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, оставшись с 55 очками.

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