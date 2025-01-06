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Форвард «Нью-Джерси» Эрик Хаула может пропустить несколько недель из-за травмы

Форвард «Нью-Джерси» Эрик Хаула может пропустить несколько недель из-за травмы
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Финский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Эрик Хаула может пропустить несколько недель из-за растяжения связок лодыжки, сообщает журналистка Аманда Штайн в социальных сетях со ссылкой на главного тренера «дьяволов» Шелдона Кифа.

Сообщается, что хоккеист пройдёт повторное обследование в среду, 8 января, когда команда вернётся в Ньюарк.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 33-летний Хаула провёл все 42 матча своей команды, в которых набрал 11 (5+6) очков. Он защищает цвета «Нью-Джерси» с сезона-2022/2023. Ранее он выступал за «Бостон Брюинз», «Нэшвилл Предаторз», «Флориду Пантерз», «Каролину Харрикейнз», «Вегас Голден Найтс» и «Миннесоту Уайлд».

На данный момент «Дэвилз» занимают второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 51 очком, отставая на четыре очка от лидирующего «Вашингтона».

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