Кросби и Флёри разыграли друг друга, когда жили в одном отеле

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри пошутили друг над другом, когда обе команды остановились в одном отеле перед своими матчами регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает The Athletic.

По данным источника, пока «Миннесота» проводила утреннюю раскатку, Кросби и несколько бывших товарищей Флёри по команде сумели раздобыть ключ-карту от его гостиничного номера. Они пробрались туда «немного всё переставили».

Позже, Флёри отомстил Кросби. Форвард долго искал свои вещи, которые оказались на самом дне кучи. Также, когда Кросби прибыл на игру с «Каролиной Харрикейнз», он обнаружил вазелин на своём визоре, перевёрнутые шнурки на коньках и мясные палочки одежде.

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