Обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» завершил карьеру

Канадский нападающий, обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз», Алекс Чиассон завершил карьеру, сообщает Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги.

Напомним, на драфте НХЛ 2009 года он был выбран во втором раунде под общим 38-м номером клубом «Даллас Старз». 4 октября 2017 года канадский нападающий подписал контракт с «Вашингтон Кэпиталз» на один год, с которым стал обладателем Кубка Стэнли.

Всего за карьеру в НХЛ он провёл 651 матч. Последним клубом Чиассона в карьере в НХЛ стал «Детройт Ред Уингз», откуда он был отправлен в фарм-клуб команды «Гранд-Рапидс Гриффинс».

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