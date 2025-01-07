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Овечкин вплотную приблизился к топ-30 игроков по количеству матчей в истории НХЛ

Овечкин вплотную приблизился к топ-30 игроков по количеству матчей в истории НХЛ
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В эти минуты в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Перерыв
1 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Петерка (Так, Маклауд) – 04:42     1:1 Уилсон (Чикран, Строум) – 06:10 (pp)    

В этой встрече принимает участие российский нападающий Александр Овечкин для которого этот матч стал 1450 в карьере в НХЛ. Таким образом, он до минимума сократил отставание от топ-30 игроков по количеству игр в истории лиги. Ближайшей целью Овечкина является Теэму Селянне (1451), который занимает 30-е место.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 24 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 19 голов и сделал 11 результативных передач.

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