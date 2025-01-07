«Вашингтон» обратился к завершившему карьеру обладателю Кубка Стэнли в составе клуба

«Вашингтон Кэпиталз» опубликовал пост о завершившем карьеру Алексе Чиассоне, который в составе клуба становился обладателем Кубка Стэнли.

«Вашингтон Кэпиталз» поздравляет обладателя Кубка Стэнли Алекса Чиассона с великолепной карьерой. Наслаждайся заслуженным отдыхом», — написал клуб на личной странице в социальной сети X.

Напомним, на драфте НХЛ 2009 года он был выбран во втором раунде под общим 38-м номером клубом «Даллас Старз». 4 октября 2017 года канадский нападающий подписал контракт с «Вашингтон Кэпиталз» на один год, с которым стал обладателем Кубка Стэнли.

Всего за карьеру в НХЛ Чиассон провёл 651 матч.

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