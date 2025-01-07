«Вашингтон» по буллитам проиграл «Баффало» в НХЛ. У Протаса — гол+пас

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Джон-Джейсон Петерка, Алекс Так, а также Тейдж Томпсон. У гостей голы в свой актив в сегодняшнем матче записали Том Уилсон, отметившийся дублем, и белорус Алексей Протас, на счету которого также результативная передача. Таким образом основное время и овертайм завершились со счётом 3:3.

В серии послематчевых буллитов сильнее оказались хозяева. Решающий бросок на счету Джон-Джейсона Петерки. Российский форвард гостей Александр Овечкин забить сегодня не сумел.

«Вашингтон» остался лидером Востока с 56 очками. «Баффало» идёт последним в той же конференции с 35 баллами в своём активе.