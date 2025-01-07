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Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон набрал 700 очков за карьеру в НХЛ

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон набрал 700 очков за карьеру в НХЛ
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3. Защитник гостей Джон Карлсон записал в свой актив результативную передачу.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Петерка – 04:42     1:1 Уилсон (Чикран, Строум) – 06:10 (pp)     2:1 Так – 21:07     2:2 Уилсон (Протас, Карлсон) – 31:29     3:2 Томпсон (Далин, Петерка) – 32:49 (pp)     3:3 Протас (Карлсон, Дюбуа) – 55:47     4:3 Петерка – 65:00    

Американец ассистировал на гол Тому Уилсону. Данная голевая передача позволила Карлсону набрать 700 очков за карьеру в НХЛ. Он стал 31-м защитником в истории лиги, кому покорилась эта планка.

Всего же в текущем сезоне регулярки 34-летний Карлсон стал автором трёх голов и 23 результативных передач.

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