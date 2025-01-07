Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон набрал 700 очков за карьеру в НХЛ

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3. Защитник гостей Джон Карлсон записал в свой актив результативную передачу.

Американец ассистировал на гол Тому Уилсону. Данная голевая передача позволила Карлсону набрать 700 очков за карьеру в НХЛ. Он стал 31-м защитником в истории лиги, кому покорилась эта планка.

Всего же в текущем сезоне регулярки 34-летний Карлсон стал автором трёх голов и 23 результативных передач.

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