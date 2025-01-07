Тренер «Вашингтона» Карбери отреагировал на проигрыш худшей команде Восточной конференции

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3. После матча главный тренер гостей Спенсер Карбери прокомментировал поражение своего клуба.

«Конечно, стойкость и заключается в том, чтобы вернуться по ходу очень неудачной игры, так что желание не сдаваться и бороться до конца в этом матче, чтобы довести его до овертайма — это положительный момент, на который мы будем опираться.

А что касается того, что было не так, то мы действительно испытывали трудности в каждом аспекте игры. Да, каждый матч немного отличается, но сегодня, особенно в первые 40 минут, было очень плохо», — сказал Карбери после матча.

Напомним, «Вашингтон» остался лидером Востока с 56 очками. «Баффало» идёт последним в той же конференции с 35 очками в своём активе. В следующем матче подопечные Карбери сыграют с «Ванкувером» 9 января.