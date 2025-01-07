31 сейв Бобровского не помог «Флориде» обыграть на выезде «Колорадо»
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В ночь с 6 на 7 января мск на льду «Болл-Арена» в Далласе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Флорида Пантерз». Победу со счётом 3:1 одержали хозяева.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2025, вторник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вераге (Лунделль, Боквист) – 15:57 1:1 Тэйвз (Миттельштадт) – 38:18 2:1 Тэйвз (Колтон, Пярссинен) – 48:54 3:1 Рантанен (Тэйвз, Маккиннон) – 58:03
У победителей голами отличились финский нападающий Микко Рантанен и канадский защитник
Девон Тэйвз, оформивший дубль в этом матче.
В составе «Флориды» единственную шайбу забросил канадский форвард Картер Вераге. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал в этой встрече 31 сейв.
«Колорадо» начнёт выездную серию встретится с «Чикаго Блэкхоукс» 9 января. «Флорида» на выезде сыграет с «Ютой» также 9 января.
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