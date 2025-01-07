31 сейв Бобровского не помог «Флориде» обыграть на выезде «Колорадо»

В ночь с 6 на 7 января мск на льду «Болл-Арена» в Далласе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Флорида Пантерз». Победу со счётом 3:1 одержали хозяева.

У победителей голами отличились финский нападающий Микко Рантанен и канадский защитник

Девон Тэйвз, оформивший дубль в этом матче.

В составе «Флориды» единственную шайбу забросил канадский форвард Картер Вераге. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал в этой встрече 31 сейв.

«Колорадо» начнёт выездную серию встретится с «Чикаго Блэкхоукс» 9 января. «Флорида» на выезде сыграет с «Ютой» также 9 января.