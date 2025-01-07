НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 7 января
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Сегодня, 7 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три встречи, ещё одна продолжается в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Петерка – 04:42 1:1 Уилсон (Чикран, Строум) – 06:10 (pp) 2:1 Так – 21:07 2:2 Уилсон (Протас, Карлсон) – 31:29 3:2 Томпсон (Далин, Петерка) – 32:49 (pp) 3:3 Протас (Карлсон, Дюбуа) – 55:47 4:3 Петерка – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2025, вторник. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 4
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Кофилд (Слафковски, Судзуки) – 01:07 1:1 Миллер (Хёгландер, Хьюз) – 10:47 1:2 Миллер (Леккеримяки, Майерс) – 23:21 1:3 Леккеримяки (Бёзер, Миллер) – 23:41 2:3 Гуле (Каррье, Армиа) – 30:35 3:3 Дак (Хатсон, Судзуки) – 42:01 (pp) 4:3 Хатсон – 46:54 4:4 Дебраск (Миллер, Хьюз) – 48:51 (pp) 5:4 Судзуки (Хатсон, Кофилд) – 60:48 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2025, вторник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вераге (Лунделль, Боквист) – 15:57 1:1 Тэйвз (Миттельштадт) – 38:18 2:1 Тэйвз (Колтон, Пярссинен) – 48:54 3:1 Рантанен (Тэйвз, Маккиннон) – 58:03
Одна игра продолжается в данный момент.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2025, вторник. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
3-й период
2 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Мерсер (Хишир, Майер) – 07:56 1:1 Ларссон (Стивенсон) – 15:47 1:2 Коттер (Мерсер, Ковачевич) – 39:35 2:2 Райт (Какко, Макканн) – 41:24 (pp) 2:3 Палат (Хьюз, Хэмилтон) – 42:01
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 56 очков после 40 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Вегас Голден Найтс» с 57 очками после 39 матчей.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.
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