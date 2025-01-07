Уилсон обошёл Овечкина по играм с двумя и более голами в сезоне, лидер — Капризов

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» забросил две шайбы.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Уилсон провёл свой пятый матч в текущем сезоне, где забросил две и более шайбы. По данному показателю в «Вашингтоне» он обошёл российского капитана столичного клуба Александра Овечкина (четыре игры). Лидером в лиге по играм с двумя и более шайбами является форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов — шесть встреч.

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.