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Уилсон обошёл Овечкина по играм с двумя и более голами в сезоне, лидер — Капризов

Уилсон обошёл Овечкина по играм с двумя и более голами в сезоне, лидер — Капризов
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» забросил две шайбы.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Уилсон провёл свой пятый матч в текущем сезоне, где забросил две и более шайбы. По данному показателю в «Вашингтоне» он обошёл российского капитана столичного клуба Александра Овечкина (четыре игры). Лидером в лиге по играм с двумя и более шайбами является форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов — шесть встреч.

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Петерка – 04:42     1:1 Уилсон (Чикран, Строум) – 06:10 (pp)     2:1 Так – 21:07     2:2 Уилсон (Протас, Карлсон) – 31:29     3:2 Томпсон (Далин, Петерка) – 32:49 (pp)     3:3 Протас (Карлсон, Дюбуа) – 55:47     4:3 Петерка – 65:00    
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