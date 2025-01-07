«Капризов напоминает мне Кросби». Советник генменеджера «Миннесоты» — об игре Кирилла

Старший советник генерального менеджера «Миннесоты Уайлд» Рэй Шеро высоко оценил игру российского нападающего «дикарей» Кирилла Капризова, сравнив форварда с капитаном «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Джон Хайнс (главный тренер «Миннесоты». — Прим. «Чемпионата») и его тренерский штаб проделали действительно большую работу с первого дня сборов. Кирилл Капризов в какой-то степени напоминает мне Кросби. Его сила в обращении с шайбой, его способность создавать моменты, его конкурентоспособность просто зашкаливают. Конечно, он наш MVP и мог бы стать MVP всей лиги», — приводит слова Шеро сайт НХЛ.

Напомним, сейчас Капризов травмирован и пропускает игры с 24 декабря. Всего на счету россиянина 50 (23+27) очков в 34 матчах регулярного чемпионата.