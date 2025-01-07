Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Макнил скончался в возрасте 89 лет

Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Эл Макнил скончался в возрасте 89 лет, сообщает пресс-служба «Калгари Флэймз», где специалист работал на протяжении 22 лет в качестве тренера и руководителя.

Фото: «Калгари Флэймз»

«Эл был великим человеком, которого будет очень не хватать нашей организации. Мы выражаем искренние соболезнования его жене Норме, сыну Аллистеру, дочери Эллисон, зятю Полу Спарксу и внукам Джеку и Бену», — заявил председатель Calgary Sports and Entertainment Corporation Мюррей Эдвардс.

Эл Макнил выступал на позиции защитника, сыграв 524 матча в НХЛ, забив 17 голов и набрав 92 очка. Макнил также записал на свой счёт более 600 штрафных минут.

Три Кубка Стэнли Макнил выиграл, находясь в «Монреаль Канадиенс» — один как главный тренер и два как директор по персоналу игроков. Четвёртый Кубок Стэнли Эл завоевал, работая помощником генерального директора «Калгари».

Эл Макнил является первым главным тренером в истории «Калгари Флэймз».