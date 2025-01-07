Автор дубля в ворота «Баффало» Уилсон высказался о поражении «Вашингтона» в матче

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о поражении своего клуба в матче Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (3:4 Б).

«В конце матча мы нашли способ переломить игру, дать себе шанс в овертайме и буллитах, но, думаю, начали немного поздно. Конечно, в третьем периоде мы начали контролировать матч, играть лучше… Нам просто нужно стараться использовать все 60 минут, а не только третий период, когда мы отстаём в счёте от соперника», — сказал Уилсон после матча.

Напомним, в сегодняшней встрече Том Уилсон записал в свой актив две заброшенные шайбы. «Вашингтон», несмотря на поражение, остался лидером Востока с 56 очками.

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