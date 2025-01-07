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Автор дубля в ворота «Баффало» Уилсон высказался о поражении «Вашингтона» в матче

Автор дубля в ворота «Баффало» Уилсон высказался о поражении «Вашингтона» в матче
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о поражении своего клуба в матче Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (3:4 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
07 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Петерка – 04:42     1:1 Уилсон (Чикран, Строум) – 06:10 (pp)     2:1 Так – 21:07     2:2 Уилсон (Протас, Карлсон) – 31:29     3:2 Томпсон (Далин, Петерка) – 32:49 (pp)     3:3 Протас (Карлсон, Дюбуа) – 55:47     4:3 Петерка – 65:00    

«В конце матча мы нашли способ переломить игру, дать себе шанс в овертайме и буллитах, но, думаю, начали немного поздно. Конечно, в третьем периоде мы начали контролировать матч, играть лучше… Нам просто нужно стараться использовать все 60 минут, а не только третий период, когда мы отстаём в счёте от соперника», — сказал Уилсон после матча.

Напомним, в сегодняшней встрече Том Уилсон записал в свой актив две заброшенные шайбы. «Вашингтон», несмотря на поражение, остался лидером Востока с 56 очками.

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