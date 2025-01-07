«Это неудивительно». Дмитрий Воронков — о своей результативности в текущем сезоне НХЛ

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков высказался о своей результативности в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Это неудивительно. Я много работаю и играю. Я собираюсь продолжать делать то же самое. У меня всегда всё хорошо. Я всегда уверен в себе», — заявил Воронков через Ивана Проворова, который выступил в роли переводчика. Об этом сообщает сайт НХЛ.

Дмитрий Воронков забросил семь шайб в шести последних матчах. Всего в нынешнем сезоне на счету российского форварда 26 (15+11) очков в 31 матче. «Блю Джекетс» набрали 40 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.