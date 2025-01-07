«Мы не хотим рисковать ни соревнованиями, ни хоккеистами». Тардиф — о возвращении России

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф подробно рассказал о возможном возвращении национальных команд России и Беларуси к международным соревнованиям.

«Мы хотим, чтобы Россия и Беларусь вернулись как можно быстрее. Потому что если они вернутся, значит, спецоперация (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации) завершилась. Но мы не хотим рисковать ни соревнованиями, ни хоккеистами. Это самое важное для нас. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие два месяца.

Мы должны принять решение в феврале, чтобы дать организаторам возможность составить расписание матчей, узнать, кто приедет на Олимпиаду. И Международный олимпийский комитет (МОК) также должен принять решение. Мы проанализируем всё в следующем месяце, но главное – безопасность игроков. Мы не будем рисковать», — приводит слова Тардифа сайт ИИХФ.