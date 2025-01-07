Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Торонто» оценил игру форварда «Филадельфии» Матвея Мичкова

Главный тренер «Торонто» оценил игру форварда «Филадельфии» Матвея Мичкова
Комментарии

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Крэйг Берюбе оценил игру российского форварда «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова.

«У него есть мастерство. У него действительно хороший бросок и нацеленность на ворота. Я не знаю, с кем бы я мог его сравнить, но он очень искусный игрок, который действительно любит бросать и стремится это делать», — заявил Берюбе на пресс-конференции «Торонто» перед игрой с «Филадельфией».

Напомним, в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 20-летний Матвей Мичков провёл 38 матчей, в которых набрал 29 (12+17) очков.

«Лётчики» после 40 матчей набрали 39 баллов и занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
Матвей Мичков высказался о работе с главным тренером «Филадельфии» Джоном Тортореллой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android