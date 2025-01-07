Главный тренер «Торонто» оценил игру форварда «Филадельфии» Матвея Мичкова

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Крэйг Берюбе оценил игру российского форварда «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова.

«У него есть мастерство. У него действительно хороший бросок и нацеленность на ворота. Я не знаю, с кем бы я мог его сравнить, но он очень искусный игрок, который действительно любит бросать и стремится это делать», — заявил Берюбе на пресс-конференции «Торонто» перед игрой с «Филадельфией».

Напомним, в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 20-летний Матвей Мичков провёл 38 матчей, в которых набрал 29 (12+17) очков.

«Лётчики» после 40 матчей набрали 39 баллов и занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.